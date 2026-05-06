Kayseri Devlet Hastanesi'nden Hastalara Moral Ziyareti
Kayseri Devlet Hastanesi'nde, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle tedavi gören hastalara yönelik moral ve destek ziyareti gerçekleştirildi.
Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hayır İşleri Şube Müdürü Sümeyra Topçu ve hastane yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, hastalara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ziyaret kapsamında servisleri tek tek gezen heyet, tedavi gören hastaların sağlık durumları hakkında bilgi alarak hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları, bu tür etkinliklerin moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıdığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
