Cumhuriyet ile yaşıt teyzeyi taburcu ettiler

Kayseri Devlet Hastanesinde tedavi gören 100 yaşındaki Azime teyze, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

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  • 27.10.2023 17:27
  • Güncelleme: 28.10.2023 12:39
Cumhuriyet ile yaşıt teyzeyi taburcu ettiler
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Kayseri Devlet Hastanesinde tedavi gören 100 yaşındaki Azime teyze, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Cumhuriyetle yaşıt Azime Höke, solunum yetmezliği sebebiyle Kayseri Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yoğun destek bakım ünitesine yatırılan Azime teyze, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Kayseri Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, "Asırlık çınarımızı; 100 yaşındaki 1923 doğumlu Azime Höke teyzemizi, Cumhuriyet’imizin 100 yılında hastanemizde misafir edip tedavisini üslenmenin gururu içerisindeyiz. Asırlık çınarımız, Azime teyzemize sağlıklı ve mutlu nice yaşlar dileriz" denilirken, Azime teyzenin doktoru Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Işın Gürpınar da, "Hastamızın solunum yetmezliği sebebiyle yoğun bakım destek ünitemizde tedavisinin devam ettiğini kısa süre içerisinde tedavisinin tamamlanmasının ardından Azime teyzemizi taburcu ederek sağlıkla evine uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Kayseri Devlet Hastanesi poliklinikleri de Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ile donatıldı.

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İHA

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