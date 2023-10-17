Kayseri Devlet Tiyatrosu, kendi kadro ve sahnesiyle seyircisiyle buluşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Kıymet Betül Gökçer ve Yardımcısı Oğulcan Okan Tural’ı makamında kabul etti. Heyet, Büyükkılıç’a, kendi yerleşik kadrosu ve sahnesiyle seyircisiyle buluşacak olan Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun açılış davetiyesini takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde Kayseri’yi, kültür sanat alanında bir merkez haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Büyükkılıç’ın Ankara’da yaptığı çalışmalar sonucunda hayata geçirilen Kayseri Devlet Tiyatrosu kendi yerleşik kadrosu ve sahnesiyle seyircisiyle buluşuyor.

Bu çerçevede, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Kıymet Betül Gökçer ve Yardımcısı Oğulcan Okan Tural, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkanlık makamında sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, kültür ve sanat alanında kentte gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun açılış davetiyesini Başkan Büyükkılıç’a takdim eden heyet, Büyükkılıç’a bu alandaki desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç, “Perşembe günü artık kendi yerleşik kadrosu ve yerleşik sahnesiyle Kayseri Devlet Tiyatrosu seyircisiyle buluşuyor. Kendi tiyatro sanatçısı kadrosu ile açılacak olan Kayseri Devlet Tiyatrosu şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Kayseri Devlet Tiyatrosu, 19 Ekim’de William Shakespeare’in yazdığı, Can Yücel’in çevirdiği, Kıymet Betül Gökçer’in yönettiği 2 perdelik Bahar Noktası oyunu ile sahne alacak.