Kayseri Devlet Tiyatrosu, kendi kadro ve sahnesiyle seyircisiyle buluşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkılıç önderliğinde Kayseri’yi, kültür sanat alanında bir merkez haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Büyükkılıç’ın Ankara'da yaptığı çalışmalar sonucunda hayata geçirilen Kayseri Devlet Tiyatrosu kendi yerleşik kadrosu ve sahnesiyle seyircisiyle buluşuyor.

Bu kapsamda, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Kıymet Betül Gökçer ve Yardımcısı Oğulcan Okan Tural, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, kültür ve sanat alanında kentte gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Heyet, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun açılış davetiyesini Başkan Büyükkılıç’a takdim etti.

Başkan Büyükkılıç, “Perşembe günü artık kendi yerleşik kadrosu ve yerleşik sahnesiyle Kayseri Devlet Tiyatrosu seyircisiyle buluşuyor. Kendi tiyatro sanatçısı kadrosu ile açılacak olan Kayseri Devlet Tiyatrosu şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Kayseri Devlet Tiyatrosu, 19 Ekim’de William Shakespeare’ın yazdığı, Can Yücel’İn çevirdiği, Kıymet Betül Gökçer’in yönettiği 2 perdelik Bahar Noktası oyunu ile sahne alacak.