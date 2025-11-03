Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda

Oyun sırasında, Kayseri’nin kültürel yaşamına katkıda bulunmanın önemi vurgulandı. Devlet Tiyatroları'nın sanat ve kültür alanındaki rolleri, şehrin kültürel zenginliğini artırma çabaları içerisinde büyük bir yer tutuyor. Tiyatroya olan ilginin giderek arttığına dikkat çekilirken, kültürel etkinliklerin şehirdeki birlik ve beraberliği pekiştirdiği ifade edildi.

Bu anlamlı etkinlik, Kayseri’de kültürel faaliyetlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Sanatın ve kültürün önemi, toplumsal dayanışmayı güçlendirme yolunda atılan adımlar arasında yer alıyor.