Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda Perde Dolup Taşmaya Devam Ediyor

Tiyatro Müdürü Kıymet Betül Gökçer, salonların yüzde 95 doluluk oranıyla oyunlarını sergilediklerini belirterek, “Her geçen gün daha fazla seyirciye ulaşmak istiyoruz” dedi.

Üçüncü Dünya Tiyatro Günü kutlaması

Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla açıklama yapan Gökçer, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun 13. bölge olarak 25 Ekim 2023’ten bu yana faaliyet gösterdiğini hatırlattı. “Kayseri’de üçüncü yılımız. Bu bizim üçüncü Dünya Tiyatro Günü kutlamamız. Halkımızın ilgisi her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandı.

Kayseri seyircisiyle güçlü bağ

Gökçer, Kayseri’nin tiyatroya olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kayseri’de çok güzel bir seyircimiz var. Amacımız tiyatroyu şehrin her noktasına ulaştırmak. 1,5 milyonluk nüfusa hitap ediyoruz ve her yıl seyirci sayımızı artırmak için farklı türlerde oyunlar sahneliyoruz” dedi.

Biletler günler öncesinden tükeniyor

474 kişilik salonda oyunların neredeyse tamamen dolu oynandığını belirten Gökçer, “Biletlerimiz 13 gün önceden satışa çıkıyor, hedefimiz o gün dolmadan tükenmesi. Salonlarımız dolu, seyircimiz memnun, biz de çok mutluyuz” diye konuştu.

Kayseri Devlet Tiyatrosu, kısa sürede yakaladığı bu başarıyla Anadolu’da sanatın kalbinin attığı şehirlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.