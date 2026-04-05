  • Haberler
  • Gündem
Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda Perde Dolup Taşmaya Devam Ediyor

Kayseri'de üç yıl önce kurulan ve kendi yerleşik kadrosuyla sahneye çıkan Kayseri Devlet Tiyatrosu, kısa sürede şehrin kültürel hayatının vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.

Tiyatro Müdürü Kıymet Betül Gökçer, salonların yüzde 95 doluluk oranıyla oyunlarını sergilediklerini belirterek, “Her geçen gün daha fazla seyirciye ulaşmak istiyoruz” dedi.

Üçüncü Dünya Tiyatro Günü kutlaması 
Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla açıklama yapan Gökçer, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun 13. bölge olarak 25 Ekim 2023’ten bu yana faaliyet gösterdiğini hatırlattı. “Kayseri’de üçüncü yılımız. Bu bizim üçüncü Dünya Tiyatro Günü kutlamamız. Halkımızın ilgisi her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandı.

Kayseri seyircisiyle güçlü bağ 
Gökçer, Kayseri’nin tiyatroya olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kayseri’de çok güzel bir seyircimiz var. Amacımız tiyatroyu şehrin her noktasına ulaştırmak. 1,5 milyonluk nüfusa hitap ediyoruz ve her yıl seyirci sayımızı artırmak için farklı türlerde oyunlar sahneliyoruz” dedi.

Biletler günler öncesinden tükeniyor 
474 kişilik salonda oyunların neredeyse tamamen dolu oynandığını belirten Gökçer, “Biletlerimiz 13 gün önceden satışa çıkıyor, hedefimiz o gün dolmadan tükenmesi. Salonlarımız dolu, seyircimiz memnun, biz de çok mutluyuz” diye konuştu.

Kayseri Devlet Tiyatrosu, kısa sürede yakaladığı bu başarıyla Anadolu’da sanatın kalbinin attığı şehirlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Doğum izni süresi uzatılıyor
Genç Birlik Kayseri Şubesi'nden 'Tecrübeden Liderliğe' söyleşisi
Kayseri'de otomobilin devrildiği kaza kamerada
Et Fiyatlarında Manipülasyon Soruşturması: Kayseri'den 2 Tutuklama
Kayseri'den Filistin için Vicdan Çağrısı: 'Zulme Karşı Susmayacağız'
Nalçık Bulvarı'nda kaza: 6 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!