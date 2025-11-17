Kayseri, dijital belediyecilikte önde

Çağın ve teknolojinin gereklerine uygun olarak vatandaşlara hizmet etme gayretinde olan ve yarının yolunun bugünden geçtiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik ve dijital belediyecilik doğrultusundaki gayretlerini sürdürürken, akademik çevreler tarafından ise konuya ilişkin önemli araştırmalar yapılarak makaleleri yayımlanıyor.

Kayseri Büyükşehir, Çağın ve Teknolojinin Gereklerine Uygun Olarak Hizmette

Bu kapsamda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi’nde yayımlanan 'Büyükşehir Belediyelerinin Akıllı Kentleşme Sürecindeki Rolü ve Akıllı Kent Çözümleri' başlıklı derleme/araştırma makalesinde ‘Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal İletişim Ağları’ tablosundaki, ‘Mobil Uygulama, X, İnstagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesabı ile diğer platformlar ve Whatsapp gibi iletişim kanalları olmak üzere bunların tamamında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çağın ve teknolojinin gereklerine uygun olarak hizmetlerini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir, Çalışmadaki Paylaşılan Dijital Belediyeciliğin Unsurlarının Tamamına Sahip Belediye

30 büyükşehir belediyesinin akıllı kentleşme sürecinin teknolojik, ekolojik, sosyal ve kurumsal bağlamda kapasitelerinin değerlendirilmesi amaçlanan ve Öğretim Üyesi İpek Sakarya ile yüksek lisans öğrencileri İrem Ekiz ve Yusuf Ünlü tarafından kaleme alınan çalışmada Kayseri Büyükşehir, çalışmadaki paylaşılan dijital belediyeciliğin unsurlarının tamamına sahip belediyeler arasında yerini aldı.

Kadim Kent-Modern Kent: ‘Kayseri’

‘QR Kodlu Kapı Numarası Uygulaması, Açık Veri Platformu, Ulaşımda Bir İlk “Yerim Ayrı” Mobil Uygulaması, Türkiye'de Kayseri ile birlikte sadece iki şehirde yer alan Mobil Dijital Gençlik Merkezi ve Akıllı Şehircilikte Stratejik Atılım: A-Kayseri’ gibi pek çok proje ve uygulamaya imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kadim kenti, modern kent olma doğrultusunda proje ve uygulamalarla donatarak geleceğe hazırlıyor.