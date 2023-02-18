Kayseri, diri fay hattında yer almıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 ili etkiledi ve yıkıma sebep oldu. Vatandaşlar yaşadıkları yerlerin fay hattı üzerinde olup olmadığını merak ederken Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını yeniledi. Buna göre belirlenen 485 diri fay hattının 45 il ve 110 ilçede deprem riski oluşturduğu kaydedildi. Diri fay hatlarının geçtiği iller arasında Kayseri yer almadı.

DİRİ FAY NE DEMEK?

Diri fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim anlamına geliyor.

Yeni açıklanan diri fay haritasına göre deprem riski taşıyan iller şunlar; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye ve Sakarya.