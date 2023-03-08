Kayseri Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği'nden 8 Mart'a özel mangal etkinliği

 Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kayseri Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği tarafından mangal etkinliği düzenlendi. Etkinlikte bir araya gelen kadınlar, yaşadıkları sorunları anlattı, çözüm istediler. 

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  • 08.03.2023 18:28
  • Güncelleme: 08.03.2023 18:28
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Kayseri Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği'nden 8 Mart'a özel mangal etkinliği

Kayseri Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle üyelerle bir araya gelinerek mangal etkinliği düzenlendi. Engelli birey Nazile Kayrak, engelli kadınlara temizlik hizmeti verilmesi gerektiğini söyledi. Kayrak, “Tüm kadınlar günümüz kutlu olsun. Taleplerimiz var. Yeraltı çarşısına inemiyoruz, bizler için asansör yapılsa daha iyi olur. Kaldırımlar bizim için sıkıntı oluyor, arabalar sıkıntı oluyor. Akülü arabalarımızdan dolayı engelli arkadaşlarımıza yardım yapılmasını istiyoruz. Engelli bayanlarımıza temizlik hizmeti istiyoruz. Ben şu anda tek yaşıyorum ve hayatı tek başıma idare ettirmek zorundayım, yolculuk sırasında çok sıkıntı yaşıyorum. Rampalar, kaldırımlar benim için sıkıntı oluyor” ifadelerini kullandı. 

Kayseri Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Ömer Yazıcı da, kadın üyelerle buluştuklarını belirterek “Üyelerimiz burada ancak yer sıkıntımız var. Yerimiz Yeşil Mahallede bulunuyor ve engelli üyelerimiz gelmekte zorlanıyor. Yetkililerden bir çare bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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