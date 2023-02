Kayseri Diyanet Vakfı'ndan deprem bölgesine 4 tır yardım

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kayseri Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde yardım malzemelerini taşıyan 4 tır 2 minibüs, dualarla bölgeye uğurlandı.

Deprem bölgesindeki İl Müftülükleri ve TDV Şubesi görevli ve gönüllüleri, depremden etkilenen ve evlerine giremeyen vatandaşlara şehirlerin farklı noktalarında sıcak çorba ikram ediyor. Kayseri İl Müftülüğü de tüm ilçe müftülükleri ve TDV Şubeleri ile birlikte TDV Kayseri Kollarının da katkıları ile deprem bölgesine ulaştırılmak üzere hazırlanan tırları yolcu etmeye devam ediyorlar. TDV Kayseri Kadın Kolları, Kocasinan İlçe Müftülüğü ve Melikgazi İlçe Müftülüğü de bu çerçevede hazırlanan yardım tırlarını Kahramanmaraş’a ulaştırılmak üzere yolcu etti. Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, "Öncelikle milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir daha böyle afetlerin yaşanmaması için Allah’a dua ediyoruz. Müftülüğümüz her konuda olduğu gibi yine bu konuda da gayretini göstermiştir. Dün gönderilen 4 tır bugün ise 3 tır ve 2 minibüsle hazırlanan yardım malzemelerini yolluyoruz. Bizlerde Kocasinan İlçe Müftülüğümüzün her zaman yanındayız. Devletimizde her durumda vatandaşımızın yanındadır. Bu büyük bir afet. Vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun ise, "Deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım malzemelerini yolcu ediyoruz. Deprem anında Hatay’da olan ve depremi bizzat yaşayan birisi olarak bölgenin durumunu yakinen gördüm. Kayseri’ye gelir gelmez hemen öncelikle 4 tır içme suyunu bölgeye gönderdik. Bugün de 3 tır gıda 2 minibüste ekmek olmak üzere oraya intikal ettiriyoruz. Yardımlarımız bunlarla da sınırlı kalmayacak. İnşallah hayırseverlerimizin bizlere ulaştırdıkları yardımları hızlıca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bunun yanı sıra tüm din görevlilerimiz canla başla çalışmaktadırlar. Camilerimizi ve Kur’an kurslarımızın tamamını yardım merkezi haline dönüştürdük. Bu merkezlerde toplanan yardımlarda tırlarla deprem bölgelerine intikal ettiriliyor. TDV Genel Merkezi Kayseri’yi yardımlar konusun da komşu il olmasından dolayı hızlı ulaşımdan dolayı Kahramanmaraş’a eşleştirme yaptığı için bizlerde toplanan yardımları en hızlı şekilde Kahramanmaraş’a ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Melikgazi İlçe Müftüsü Emrah Kandemir de, "Öncelikle tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim deprem de hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Göçük altında kalan kardeşlerimizin bir an önce sağ salim kurtulmalarını nasip eylesin. Deprem sabahı Kayseri İl Müftümüz beraberindeki heyet ile Kahramanmaraş’a intikal ettiler. Oradaki iş ve işlemleri yürütmekteler. Bizlerde burada Kayseri İl Müftülüğü ve ilçe müftülükleri olarak nakdi ve ayni yardımları bir havuza biriktiriyoruz. Gıda maddelerini de hazırladık gönderiyoruz ve göndereceğiz. Şuana kadar sadece Melikgazi Müftülüğü olarak 12 tır yardımı bölgeye göndermiş bulunmaktayız. Devamı da gelecek. Rabbim katkı sağlayan ve sağlamak isteyen herkesten razı olsun. Allah böyle acıları inşallah bir daha yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tırları dualar eşliğin de deprem bölgesine uğurlandı.