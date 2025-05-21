Kayseri, Doğa Dostu Projelerle Güzelleşiyor

Belediye, peyzaj düzenlemeleri, ağaçlandırma ve yeşil alan projeleriyle şehri daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor. Son olarak, orta refüjlerdeki sulama sistemleri, yabancı ot temizliği ve raylı sistem hattı boyunca yapılan bitki dikimleri, şehrin doğal güzelliklerine katkıda bulunuyor. Vatandaşlar, yapılan bu çevre düzenlemelerinin şehri daha temiz ve yaşanabilir kıldığını belirterek, teşekkürlerini iletiyor.