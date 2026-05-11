Kayseri Doğa Tutkunları Kulübü'nden Develi'de Keşif Gezisi

Kulüp üyeleri gezi kapsamında, Hitit döneminin önemli kaya anıtları arasında yer alan Fraktın Kaya Anıtı’nı ziyaret etti. Katılımcılar, bölgenin tarihi dokusu hakkında bilgi alarak anıt çevresinde incelemelerde bulundu. Program kapsamında ayrıca Fraktın bölgesinde bulunan Osmanlı dönemi bezemeli mezarlar da gezildi. Tarihi mezar taşlarındaki süslemeler ve motifler, doğaseverlerin ilgisini çekti. Gezi rotasının bir diğer durağı ise Ayşepınar Mahallesi’nde yer alan ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen Ağzıgüzel Mağaraları oldu. Doğal oluşumları ve tarihi geçmişiyle dikkat çeken mağaralar, katılımcılara keşif dolu anlar yaşattı. Kulüp yetkilileri, düzenlenen etkinlikle hem doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini hem de bölgenin kültürel mirasını yerinde inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, benzer etkinliklerin farklı güzergahlarda devam edeceğini ifade etti.