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'Kayseri, doğal güzellikleriyle büyük bir fotoğraf şehridir'

Kayseri'nin çeşitli doğal güzellikleriyle büyük bir fotoğraf şehri olduğunu ifade eden Doğa Fotoğrafçısı Mehmet Boyraz, 'Fotoğrafa 2007 yılında başladım doğa fotoğrafçılığı doğada zaman geçirmek zaman geçirirken de orayı belgelemek insanlara doğayı anlatmaktır. Çoğu kişi Kayseri'yi normal bir şehir olarak görüyor ama Kayseri çeşitli doğal güzellikleriyle büyük bir fotoğraf şehridir' dedi.

'Kayseri, doğal güzellikleriyle büyük bir fotoğraf şehridir'

Doğa fotoğrafçılığı, manzara, yaban hayatı, hayvanlar, bitkiler gibi doğa malzemelerini konu edinen fotoğrafçılık dalıdır. Doğa Fotoğrafçısı Mehmet Boyraz da Kayseri’de bu sanatı icra ederek doğa sevgisini insanlarla buluşturmayı amaç ediniyor.  

Kayseri’nin çeşitli doğal güzellikleriyle büyük bir fotoğraf şehri olduğunu ifade eden Doğa Fotoğrafçısı Mehmet Boyraz, “Fotoğrafa 2007 yılında başladım doğa fotoğrafçılığı doğada zaman geçirmek zaman geçirirken de orayı belgelemek insanlara doğayı anlatmaktır. Çoğu kişi Kayseri’yi normal bir şehir olarak görüyor ama Kayseri çeşitli doğal güzellikleriyle büyük bir fotoğraf şehridir. Eğer yaşamak istiyorsan önce içindeki beton parçalarını yıkman gerekiyor ben 2007 yılında beton parçalarını yıktım fotoğrafçılığa başlamadan önce fotoğrafçıların sayfalarına baktım hep beton parçalarını fotoğraflamışlar ben de bir farkındalık oluşturmak için doğa fotoğrafçılığına yöneldim. Doğada fotoğraf çekmek için L objektifler, makro çekimler için zoom lensler gerekiyor.  Doğa fotoğrafçılığı bir nevi terapi gibi bir söz vardır doğa anne kucağı gibidir. Doğa huzurludur kuş sesleriyle, kendi sesiyle doğa anne Kucağı gibidir ben doğaya gittiğim zaman kendimi anne kucağında gibi hissediyorum. Doğada hiçbir canlı insana zarar vermez bütün canlılar zararsızdır. Kayseri’de fotoğraf özgür değil. Özgür olmadığı için de insanlar bunu yanlış algılayabiliyor. Ama doğa fotoğrafçılığında insan özgürdür istediği kareyi fotoğraflayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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