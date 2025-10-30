'Kayseri'yi doğru yazamayan CHP İl Örgütü Vekil Böhürler'i hedef aldı

BÖHÜRLER: ‘ÖZENSİZLİK VE CİDDİYETSİZLİK’

Böhürler, “Kayseri’yi ‘Kayeri’ yapanlar, Cumhuriyet’in 102. yılında özensizliğin ve ciddiyetsizliğin simgesi olmayı başarıyor. Slogan ezberlemek kolay, ama sorumluluk almak zor” ifadelerini kullandı.

GENÇ: ‘BASKI HATASINI SİYASET MALZEMESİ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞANLAR VAR’

Böhürler’in bu açıklamalarına CHP’den peş peşe tepkiler geldi. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de Böhürler’e tepki göstererek, “Bu büyük coşkunun içinden bir baskı hatasını çekip siyaset malzemesi haline getirmeye çalışanlar var.” dedi.

SOLAK ÖZER: ‘BU HATA KALABALIĞIN COŞKUSUYLA FARKEDİLEMEMİŞ’

Kayseri kelimesinin ‘kayeri’ olarak yazılmasını matbaa hatası olarak değerlendiren CHP İl Başkanı Ümit Solak Özer açıklamasında: "Değerli kamuoyu, Bir yol arkadaşımızın iyi niyetle, tamamen kendi çabalarıyla hazırladığı flamada Kayseri yazılması gerekirken matbaadaki baskı işlemi sırasında sehven bir yazım hatası ile 'Kayeri' yazılmıştır. Cumhuriyet Yürüyüşümüze, parti etkinliğimize kendince maddi manevi, kişisel çabalarıyla, destek için son dakika yetiştirilen ve maatbadan geldikten sonra alanda biranda açılan ve o an hızlı şekilde dağıtılan bu flamadaki hata, etkinliğin, kalabalığın coşkusuyla o an fark edilememiştir. Bir süre sonra durum fark edildilse de kalabalıkta her hangi bir karışıklığa yol açmamak için o an iyi niyetle toplatılmasına yönelik girişimde bulunulmamıştır.

ÇALIKSOY: ‘KÜÇÜK BİR YAZIM HATASI’

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy ise Böhürler’in açıklamalarına sert bir yanıt vererek, “Flamamızdaki küçük bir yazım hatasını bahane ederek CHP’ye saldıran ve Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu gölgelemeye çalışan AKP Milletvekili Ayşe Böhürler’in açıklamaları hadsizliktir. Kayseri’yi tanımayan, bu kentin insanını bilmeyen birinin bizlere ders vermeye kalkması trajikomiktir” dedi.

Ayrıca, Çalıksoy Atatürk üzerinden polemik oluşturarak, Böhürler’e, “Yoksa sizin de mi milli bayramlara karşı alerjiniz var? Cumhuriyet yürüyüşümüzü provoke etmek için fırsat mı kolladınız?” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Çalıksoy, Kayseri halkının cumhuriyetine, bayrağına ve Mustafa Kemal Atatürk’e sevdalı olduğunu vurgulayarak, “Kayseri, sizin umduğunuz gibi değildir Sayın Böhürler; bu kent Cumhuriyet’in ışığıyla aydınlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bu kentin vicdanıdır; özeniyle, ciddiyetiyle ve halkıyla dimdik ayaktadır” ifadelerini kullandı.

Kayseri sözcüğünü doğru yazamayan CHP İl Örgütü mensupları ve Meclis Üyesi Çalıksoy, yaptıkları vahim hatadan dolayı özür dilemek yerine, bu vahim hatayı görüp dillendiren Milletvekili Böhürler’i hedef alan açıklamalar yapma yolunu tercih ettiler.