Kayseri, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası için geri sayımda

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Erciyes A.Ş., Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM), Spor Toto ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde gerçekleşecek olan bu büyük organizasyon, Kayseri’nin tanıtımı ve spor turizmi açısından büyük önem taşıyor.

İstanbul’da Vadi İstanbul Radisson Collection Salonu’nda gerçekleşen tanıtım toplantısına, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ve basın mensupları katıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Erciyes’in tanıtım videosu ve geçtiğimiz yıl büyük heyecana sahne olan yarışlardan görüntüler izletildi. Ayrıca dünyadan ve Türkiye’den medya yansımaları da paylaşıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan yetkililer, Kayseri ve Erciyes Kayak Merkezi'nin tanıtımına ve önemine vurgu yaparak, bu büyük organizasyonun şehre kazandırılmasının önemini belirtti. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, federasyon olarak büyük çalışma ve başarılara imza attıklarını dile getirerek, şampiyonaya destek veren yönetici ve Kayserili vatandaşlara teşekkür etti.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes Kayak Merkezi’nin tesisleşmesi, Erciyes A.Ş.’nin kuruluşu ve devam eden süreçteki faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, Erciyes’in bir dünya markası haline getirilmesi hedeflendiğini söyledi. Elcuman, kış sporlarının yanı sıra yaz aylarında da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile profesyonel sporcuları ağırladıklarını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in Türkiye'de hep ilkleri gerçekleştirdiğini ve şampiyonanın Kayseri ve Türkiye’nin imajını pekiştirdiğini vurguladı. Cıngı, "Erciyes, tüm dünyadan 10 binlerce insanın ziyaret ettiği, Türkiye’den de artık Erciyes’ten başka bir yerde kayak yapılmaz diyen bir kitlenin oluştuğu dağ haline geldi," dedi.

Konuşmaların ardından, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.