Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın: 'Yerli ve milli ilaç sanayisine destek şart'

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sağlık Olsun’ programına katılarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner’in sorularını yanıtladı.

Yerli ilaç üretimine destek verilmesi gerektiğini ifade eden, Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, "Şu noktada özellikle altını çizmek istiyorum ki ilaçlar, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye'de gerçekten çok ucuzdur. Kalite kontrol aşamasında kendimize ait bir formül olmadığı için bu ilaçların hepsi aslında yurt dışı menşelidir. Yerli ilaca ne kadar destek verdiğimizi söylesek de kaba bir tabirle tüm parçalar yurt dışından gelmekte, biz ise burada sadece birleştirme işlemini yapmaktayız. Elbette bu durumun bazı aksaklıkları olabilir; ancak özellikle son zamanlarda, muadil ilaçların etkinliği konusunda Bakanlığımızın çok sıkı bir takip yürüttüğünü görüyorum. Bildiğiniz üzere, gıda takviyelerinin aksine bir ilaç ruhsatı alabilmek bir hayli zordur. Eğer bu kolay bir süreç olsaydı kullandığınız ilaçların eş değerlerini çok rahatlıkla piyasaya çıkarabilirlerdi. Bu nedenle Avrupa'daki ilaçların üretim aşamalarıyla bizimkiler arasında farklılıklar olabilir; fakat Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği ölçüde bu ilaçların etkinliğine inanıyorum. Bu ilaçları gönül rahatlığıyla kullanıyor, hatta bu noktada eş değer ilaca teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü yerli ve milli ilaç sanayisinin ilk basamağı burasıdır. Savunma sanayimizle nasıl övünüyorsak, ilaç sanayimizle de aynı şekilde övünebilmek için onlara destek olmamız lazım. Örneğin, Kayseri'de bir ilaç sanayisinin olmaması gerçekten çok üzücü” diye konuştu.