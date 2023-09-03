Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, güven tazeledi

12’inci Bölge Kayseri Eczacı Odası 52’inci Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun ikinci gününde eczacılar, meslek örgütlerinin yeni yönetimini belirlemek adına Erciyes Kültür Merkezi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında sandık başına gitti. Tek aday olarak girilen seçimlerde Uğur Nuri Akın ve ekibi, düzenlenen seçimleri kazanarak Kayseri Eczacılar Odası’nın bir dönem daha yönetiminden sorumlu olacak.

Tamamlanan seçimlerin ardından konuşan 12’inci Bölge Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Meslektaşlarımızın yoğun teveccühüyle birlikte bir seçimin daha sonuna geldik. Bizlere tekrardan büyük bir görev ve sorumluluk yüklediler, ümit ediyorum ki geride kalan sorunlarımızı çözmek ve mesleğimizi daha aydınlık kılmak adına uğraşlarımıza devam edeceğiz. Elbette çözülecek problemler bir hayli fazla, bizler de bu problemlerle mücadele etmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlerleyen süreçlerde mesleğimiz adına daha güzel şeyleri konuşmak nasip olur. Eczacılarımız her geçen bir sorunla uğraşmakta, her ne kadar halk sağlığı önceliğimiz olsa da diğer sorunların birikmesi eczacılık sektöründe bazı aksaklıkları beraberinde getirmektedir. Temel hedefimiz, ilaç-eczacılık hizmetinin devamlılığını sağlamak, meslektaşlarımıza da daha güzel bir gelecek sunmaktır” şeklinde konuştu.

Düzenlenen seçim sonrası 12’inci Bölge Kayseri Eczacılar Odası’nın yönetim kadrosu:

Yönetim Kurulu Üyeleri: Bilge Kaan Akbulut, Beyza Köseoğlu, Soncan Yurttaş, Mehmet Hazır, Pınar Karaca ve Furkan Kızıltoprak.

Denetleme Kurulu Üyeleri: Şule Kırdök, Ömer Faruk Çöl ve Saadet Kuşçu.

Haysiyet Divanı Üyeleri: Zekai Erciyes, Ali Murat Dedeoğlu, Gülay Benli, Necmi Yıldızhan ve Musa Caner.

TEB Delegeleri: Uğur Nuri Akın, Oğuzhan Ulutaş, Şule Kırdök, Bilge Kaan Akbulut, Ömer Faruk Çöl, Esra Akbıyık ve Mehmet Hazır.