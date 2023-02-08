Kayseri Eczacı Odası geçici olarak KTO'da
Kayseri Eczacı Odası tarafından yapılan açıklama ile deprem sonrasında hizmet binasında oluşan hasardan dolayı faaliyetlere Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) devam edileceği duyuruldu.
- 08.02.2023 16:18
- Güncelleme: 08.02.2023 16:54
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Eczacı Odası tarafından yapılan açıklama ile deprem sonrasında hizmet binasında oluşan hasardan dolayı faaliyetlere Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) devam edileceği duyuruldu.
Kayseri Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, “Değerli, meslektaşlarımız, yaşanılan deprem sonrasında odamız binası hasar gördüğünden dolayı bugün itibariyle geçici süre olarak Kayseri Ticaret Odası’nda hizmet vereceğiz. Yaşanılan yoğunluk dolayısıyla yaşanabilecek aksaklıklar için bilginize sunarız” ifadelerine yer verildi.
İHA
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