Kayseri Eczacılar Odası'ndan KAYÜ Rektörlüğüne ziyaret

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri Üniversitesi'ni (KAYÜ) ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 12.09.2023 10:44
  • Güncelleme: 12.09.2023 10:53
Kayseri Eczacılar Odası'ndan KAYÜ Rektörlüğüne ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri Üniversitesi’ni (KAYÜ) ziyaret etti.

Ziyarette Kayseri Üniversitesi ile Kayseri Eczacı Odası arasında yapılabilecek muhtemel işbirlikleri ele alınırken, Kayseri Eczacı Odası 2. Başkanı Beyza Köseoğlu yaptığı sunumla Kayseri’deki mevcut eczanelerle ilgili bilgi verdi ve eczanelerde alanında eğitim almış eczane teknikerlerine duyulan ihtiyaca değindi.

Bunun üzerine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri MYO bünyesinde Eczane Hizmetleri Programı kurulması için Üniversite bünyesinde gerekli istişare ve girişimde bulunabileceklerini belirterek, bunun için Kayseri Eczacı Odası’ndan bu programa duyulan ihtiyaca ilişkin somut verilere dayalı bir rapor sunmalarını istedi.

Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla farklı sektörlerdeki iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye büyük önem verdiklerine vurgu yapan Rektör Karamustafa, gerek yeni programlar kurarak, gerekse sertifika programları düzenleyerek sektörlerin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı oda yönetimi ve eczacılar adına Rektör Karamustafa’ya teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Motorine 2 liralık zam bekleniyor

Motorine 2 liralık zam bekleniyor

Beyazay Derneği, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkıyor

Beyazay Derneği, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkıyor

Hürmetiçi Sazlığı Çalıştayı Yapıldı

Hürmetiçi Sazlığı Çalıştayı Yapıldı

Her Bakana bir Bulvar! Taner Yıldız üvey evlat mı?

Her Bakana bir Bulvar! Taner Yıldız üvey evlat mı?

Kayserispor'un Gaziantep FK mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un Gaziantep FK mesaisi devam ediyor

Akkışla'nın Gömürgen Mahallesinde sıcak asfalt dökülmeye başladı

Akkışla’nın Gömürgen Mahallesinde sıcak asfalt dökülmeye başladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

3
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

4
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahabiye Projesinde 126 Daire ve 9 İşyerinin Anahtar Teslim Edildi

Sahabiye Projesinde 126 Daire ve 9 İşyerinin Anahtar Teslim Edildi

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Karaman, 'Kayseri'nin sorunlarını meclise taşıyacağız'

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Karaman, “Kayseri’nin sorunlarını meclise taşıyacağız”

DAHA FAZLA
Kültepe'ye ziyaretçi akını

Kültepe'ye ziyaretçi akını

Kayseri Eczacılar Odası'ndan KAYÜ Rektörlüğüne ziyaret

Kayseri Eczacılar Odası'ndan KAYÜ Rektörlüğüne ziyaret

Çamaşır Yıkama Merkezi'nin Kapasitesi Genişletildi

Çamaşır Yıkama Merkezi'nin Kapasitesi Genişletildi

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda miniklerin heyecanına ortak oldu

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda miniklerin heyecanına ortak oldu

Masa tenisi umudu oldu

Masa tenisi umudu oldu