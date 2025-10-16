Ayşe Böhürler'in Takibi Sonuç Verdi: Eczacı Odası Yeni Binasına Kavuşuyor

  • Haberler
Kayseri Eczacı Odası, uzun süredir ihtiyaç duyduğu yeni hizmet binası için önemli bir aşamayı geride bıraktı. Yeni hizmet binasının yapılacağı arsanın tahsisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn. Murat Kurum'un imzasıyla resmiyet kazandı.

Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler’in sürecin başından itibaren büyük emek verdiği, arsa tahsisi konusundaki girişimleri yakından takip ettiği belirtildi.

Paylaşımda “İlk günden itibaren yapılacak olan yeni oda binamız için arsanın tahsis edilmesinde yoğun çaba sarf eden AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sn. Ayşe Böhürler Hanımefendiye ve Bakanımız Sn. Murat Kurum’a meslektaşlarımız adına sonsuz şükranlarımızı sunarız.” ifadelerine yer verildi.

Yeni hizmet binası, Kayseri’de faaliyet gösteren eczacıların mesleki birlikteliğini güçlendirmesi, daha işlevsel bir kurumsal yapıya kavuşulması ve halk sağlığına katkının artırılması adına büyük önem taşıyor.

Kayseri Eczacı Odası, bu gelişmenin tüm meslek camiası için hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Haber Merkezi

