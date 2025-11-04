  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Eğitim Camiasında Derin Üzüntü: Turhan Akdemir Hakk'a Yürüdü

Kayseri Eğitim Camiasında Derin Üzüntü: Turhan Akdemir Hakk'a Yürüdü

Kayseri'nin eğitim dünyası, Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin değerli öğretmenlerinden Turhan Akdemir'in ani vefatıyla sarsıldı. Meslek Dersleri Öğretmeni olarak uzun yıllar hizmet veren Akdemir, öğrencileri ve meslektaşları arasında derin bir sevgi ve saygı ile anılıyordu.

Kayseri Eğitim Camiasında Derin Üzüntü: Turhan Akdemir Hakk'a Yürüdü

Öğretmen Turhan Akdemir’in beklenmedik kaybı, ailesi, yakınları ve öğrencileri başta olmak üzere tüm eğitim camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Kentteki birçok kişi, sevilen bir eğitimcinin kaybının acısını yaşarken, Akdemir’in eğitime katkıları ve samimiyeti hafızalarda yer edindi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Taziye Mesajı

Vefat haberinin ardından Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi bir taziye mesajı yayımlayarak duygularını paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Turhan Akdemir'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.”

Kayseri eğitim camiası, Turhan Akdemir’in anısını yaşatmaya ve onun değerli katkılarını unutmamaya kararlıdır.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mahkeme çıkışı husumetlilerine ateş eden şahıs başkasını yaraladı
Mahkeme çıkışı husumetlilerine ateş eden şahıs başkasını yaraladı
Kayseri'de kadına taşlı saldırı
Kayseri’de kadına taşlı saldırı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi
Ekim ayında ihracat rekoru
Ekim ayında ihracat rekoru
Motosiklet sürücülerine koruyucu ekipman zorunluluğu başladı
Motosiklet sürücülerine koruyucu ekipman zorunluluğu başladı
Türk Dünyası, Talas'a muhteşem gösteri ile veda etti
Türk Dünyası, Talas'a muhteşem gösteri ile veda etti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!