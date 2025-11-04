Kayseri Eğitim Camiasında Derin Üzüntü: Turhan Akdemir Hakk'a Yürüdü

Öğretmen Turhan Akdemir’in beklenmedik kaybı, ailesi, yakınları ve öğrencileri başta olmak üzere tüm eğitim camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Kentteki birçok kişi, sevilen bir eğitimcinin kaybının acısını yaşarken, Akdemir’in eğitime katkıları ve samimiyeti hafızalarda yer edindi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Taziye Mesajı

Vefat haberinin ardından Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi bir taziye mesajı yayımlayarak duygularını paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Turhan Akdemir'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.”

Kayseri eğitim camiası, Turhan Akdemir’in anısını yaşatmaya ve onun değerli katkılarını unutmamaya kararlıdır.