Kayseri Eğitimde Yılın Enleri ödülleri sahiplerini buldu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kayseri Eğitimde Yılın Enleri ödül töreni Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 1634 okul tarafından yapılan başvurular, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirmeye alındı.

24 farklı finalist okul hazırladıkları projelerle 8 farklı kategoride yarıştı. Salonda bulunan seyirciler tarafından yapılan canlı oylama sonucu kazanan okullar belirlendi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, “Birbirinden çok güzel projeler yapmışlar. Okullarımız uyguladı, öğrencilerimiz uyguladı. Hepsi bana göre birbirinden kıymetli. Ama değiştirilebilir, dönüştürülebilir. Onları burada sunarak bazı değişikliklerle hepsi büyük ihtimalle artarak yine projelerimiz devam edecek. Hem projeleri hem kendimize tanıtmak hem de kamuoyuna tanıtmak için böyle bir gece düzenledik. Bu gecenin mimarları çok. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz, ARGE'miz. Okullarımız çok güzel çalıştılar. Söylediğim gibi akademik başarımızın yanında kültürel, sportif, sanatsal başarılarımızın da olduğunu herkese göstermek istiyoruz. Bu gece onlardan biri olacak inşallah. Ben emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise “Eğitim, insanın öncelikle kendisini ve dünyayı keşfetme sürecidir. Eğitimi tanımlayacak olursak aslında bir taraftan da eğitimin, insanın kendini anlamlandırma süreci olduğunu da ifade etmiş oluruz. Bugün burada eğitim sürecinin bir gelişimi olarak yapılmış olan, okullarımızda yapılmış olan tüm projeleri ve çalışmaları daha görünür kılmak, okullarımızın daha fazla gündemine taşımak ve onları çocuklarımızın gelişimine ve eğitim süreçlerinin yönetimine katkı sağlayacak nitelikte yönetme amacını taşımaktadır. Yaklaşık 2 yıldan beri tüm süreçleri anbean kontrol ederek çeşitli araştırmalarla, çeşitli çalışmalarla ilimizin, çocuklarımızın ve toplumumuzun eğitimden beklentileri, "Eğitimin öncelikleri nedir?" sorusuna cevap arayarak çeşitli çalışmalar yaptık. Ve bugün itibarıyla 2 yılın sonunda tüm okullarımızda uygulamaya koyduğumuz, bugün burada sizlerin önünde gösterime sunulacak olan ve aynı zamanda onları en iyi uygulayan okullarımızı ödüllendirme maksadını taşıyan bu projelerimizi hep beraber izlemiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kazanan okulların temsilcilerine protokol tarafından ödülleri verildi.