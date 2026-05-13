Kayseri Eğitime Destek Platformu, Kızılay'da Bir Araya Geldi
Kayseri'de eğitim için güç birliği: Eğitime Destek Platformu Mayıs toplantısını Kayseri Kızılay Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Kayseri’de eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Kayseri Eğitime Destek Platformu, Mayıs ayı koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Platform Başkanı Avukat Fevzi Konaç başkanlık etti.
Programa, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan gözlemci olarak katılırken, Kayseri İl Müftüsü ve TDV Kayseri Şube Başkanı Durmuş Ayvaz da toplantıya refakat etti. Toplantı, Kızılay Kayseri Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi.
Platformun paydaş sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Kayseri’de eğitime yönelik yürütülen projeler, öğrencilere yönelik destek çalışmaları ve yeni dönem planlamaları ele alındı.
Av. Fevzi Konaç, toplantıda yaptığı değerlendirmede, “Eğitim, toplumun geleceğini şekillendiren en önemli alandır. Bizler, kurumlarımızla birlikte bu alanda sürdürülebilir katkı sunmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Katılımcılar, toplantının sonunda iş birliği ve dayanışma vurgusu yaparak, Kayseri’de eğitime yönelik ortak çalışmaların güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.