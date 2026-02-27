Kayseri Eğitime Destek Platformu'ndan Bakan Tekin'e Teşekkür

Platformun yaptığı açıklamada, Bakanlığın gençlerin sadece ilmi gelişimini değil, ahlaki ve sosyal gelişimlerini de dikkate alan yaklaşımının takdire şayan olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Malûmdur ki maarif, yalnız malumat nakli değil; kalp, vicdan ve mesuliyet şuurunun inşasıdır. Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunun okul hayatıyla telifi, evlatlarımızın şahsiyet tekâmülüne fevkalade katkılar sunacaktır" ifadeleri yer aldı.

Platformun mesajında ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin başta olmak üzere tüm eğitim camiasına teşekkür edildi. Ramazan-ı Şerif'in millete, ümmet ve insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunuldu.

Kayseri Eğitime Destek Platformu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan-ı Şerif dolayısıyla yayımladığı açıklamayı takdir ederek, eğitimde ahlaki ve sosyal gelişimin önemine vurgu yaptı.