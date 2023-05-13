Kayseri ekibinin katıldığı çalışmada son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Tunceli'de Munzur Çayında kaybolan 3 gençten sonuncudunun cenazesine Kayseri Su Altı ve Su Üstü Arama ekiplerinin de dahil olduğu çalışma sonucu ulaşıldı.
- 13.05.2023 21:41
- Güncelleme: 13.05.2023 21:41
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Tunceli'de otomobilin Munzur Çayına düşmesi sonucu kaybolan 3 genci arama çalışmaları 23 günün ardından sona erdi. Kaza sonrası yaklaşık bin kişilik ekip ve helikopter, drone ve botlarla arama çalışmaları başlatılmıştı. Debisi yüksek olan Munzur Çayı'ndaki arama-kurtarma çalışmalarına Kayseri Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri de katıldı. Kaybolan 3 gençten sonuncusunun cenazesine 23 gün aradan sonra bugün bulundu.
Gencin cenazesi, işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
1ha
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