Kayseri ekibinin katıldığı çalışmada son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'de otomobilin Munzur Çayına düşmesi sonucu kaybolan 3 genci arama çalışmaları 23 günün ardından sona erdi. Kaza sonrası yaklaşık bin kişilik ekip ve helikopter, drone ve botlarla arama çalışmaları başlatılmıştı. Debisi yüksek olan Munzur Çayı'ndaki arama-kurtarma çalışmalarına Kayseri Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri de katıldı. Kaybolan 3 gençten sonuncusunun cenazesine 23 gün aradan sonra bugün bulundu.

Gencin cenazesi, işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.