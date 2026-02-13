'Kayseri, ekili tarım alanı büyüklüğünde Türkiye'de 5. sırada'

Atlas Fuar tarafından 12-15 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 21’inci Kayseri Tarım Fuarı OSB Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine bugün kapılarını açtı. Fuarda konuşan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta da çok önemli bir noktada olduğuna dikkat çekerek, “Bakanlık olarak 21’incisi düzenlenen Kayseri Tarım Fuarı'nda standımızla yerimizi aldık. Şu anda çiftçilerimizin taleplerini karşılayacak şekilde 900 firma, bin 900 tane marka, 15 tane katılımcı ülkeden fuara katılımcılar var. Fuarımız ilk günü şu anda. Biz de Kayseri İl Müdürü olarak fuarda standda ilimizin önemli ürünlerini standımıza koyduk. Bunları çiftçilerimize gösteriyoruz, çiftçilerimizin sorunlarını, taleplerini dinliyoruz. İnşallah fuarın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Geçen seneye göre katılımcı sayısı da fazla. Tabi inşallah daha da uzun süre devam edecek diye düşünüyoruz. Biz de burada Kayseri'mizin tarımsal üretimi hakkında çiftçilerimize bilgi veriyoruz, desteklemelerimiz, projelerimiz hakkında. Bakanlığımızın, Valiliğimizin talimatları çerçevesinde. Biliyorsunuz Kayseri'miz ticarette, sanayide olağanüstü başarılı olan bir il ama aynı zamanda tarım ve hayvancılıkta da çok önemli bir noktadır. Ekili alan büyüklüğünde Türkiye'de 5. sırada olan, üstünde üretilen bitkisel ürün ve tahıllarda da Türkiye'de 5. sırada olan önemli bir il. İnşallah desteklerimiz, projelerimiz çiftçilerimiz adına devam edecektir diye düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.