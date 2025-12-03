Kayseri ekmeğe zam geliyor

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası, 200 gram ekmeğin 14 lira olması için KESOB'a teklif sundu.

Kayseri ekmeğe zam geliyor

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından bakkal, market ve fırınlarda 11 TL olan 200 gram ekmeğin 14 liraya satılması için KESOB’a teklif sundu. Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından sunulan teklif, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, KESOB, KTO ve Fırıncılar Odası temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından kabul edilirse 200 gram ekmeğin yeni fiyatı 14 TL olacak. Zam Aralık ayından itibaren geçerli olacak.

Kayseri’de güncel ekmek fiyatları ise şu şekilde;
200 gram somun ekmek 11 TL,
180 gram pide ekmek 11 TL,
360 gram çifte pide ekmek 22 TL,
130 gram pide sandviç 9 TL.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mehmet Şimşek, 'Enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi'
Mehmet Şimşek, “Enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi”
Kayseri ekmeğe zam geliyor
Kayseri ekmeğe zam geliyor
Alkollü sürücüye çoklu ihlal cezası: 66 bin 78 lira
Alkollü sürücüye çoklu ihlal cezası: 66 bin 78 lira
Kocasinan'da Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği
Kocasinan'da Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği
Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı belli oldu
Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı belli oldu
Kayseri'de Özel Gereksinimli vatandaşlara ulaşım ve otopark ücretsiz
Kayseri'de Özel Gereksinimli vatandaşlara ulaşım ve otopark ücretsiz
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!