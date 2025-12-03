Kayseri ekmeğe zam geliyor

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından bakkal, market ve fırınlarda 11 TL olan 200 gram ekmeğin 14 liraya satılması için KESOB’a teklif sundu. Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından sunulan teklif, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, KESOB, KTO ve Fırıncılar Odası temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından kabul edilirse 200 gram ekmeğin yeni fiyatı 14 TL olacak. Zam Aralık ayından itibaren geçerli olacak.

Kayseri’de güncel ekmek fiyatları ise şu şekilde;

200 gram somun ekmek 11 TL,

180 gram pide ekmek 11 TL,

360 gram çifte pide ekmek 22 TL,

130 gram pide sandviç 9 TL.