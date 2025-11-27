Kayseri Ekonomisinde Dış Ticaret Verileri: İhracat Artışı ve Rekabet Sorunları

2025 yılının ilk 10 ayında toplam ihracat 3 milyar 154 milyon 264 bin dolara ulaşarak geçen yıla oranla %1,58 artış gösterdi. İthalat ise 1 milyar 463 milyon 159 bin dolar olarak kaydedildi ve bu da %14,11’lik bir artış anlamına geliyor.

İhracat ve İthalat Rakamları

- Ekim Ayı İhracat: 341 milyon 762 bin dolar

- Ekim Ayı İthalat: 131 milyon 685 bin dolar

- Yıllık İhracat Artışı: %5,28

- Aylık İhracat Azalışı: %5,86

- Yıllık İthalat Artışı: %0,52

- Aylık İthalat Azalışı: %9,91

İhracat Pazarları ve Sektörel Dağılım

Kayseri’nin ihracat yaptığı başlıca ülkeler arasında Almanya, Irak, ABD, Avusturya, İtalya, Fransa, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık ve Gürcistan yer alıyor. Sektör bazında ise elektrik ve elektronik, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler, makine ve aksamları gibi alanlarda artış gözlemlenirken, mobilya, çelik, tekstil ve iklimlendirme sanayi gibi sektörlerde azalma yaşandığı belirtiliyor.

Rekabet Sorunları ve Gelecek Beklentileri

Küresel riskler ve belirsizlikler, dış pazarda talep azalmasına neden olurken, ucuz maliyetli ülkelerle rekabetin zorlaştığı ifade ediliyor. Özellikle mobilya, çelik ve tekstil sektörlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Bu durum, sadece finansmana erişim sorunlarıyla değil, aynı zamanda küresel rekabetin değişen dinamikleriyle de ilişkilendiriliyor.

Sonuç olarak, Kayseri ekonomisinin sürdürülebilirliği için hem maliyetlerin yönetilmesi hem de yeşil dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması gerektiği vurgulanıyor. Aksi takdirde, önemli pazarlar kaybedilebilir. Kayseri’nin ihracat potansiyelini artırmak için alınacak tedbirler ve kolaylaştırıcı adımlar büyük önem taşıyor.