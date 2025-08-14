Kayseri elektrik kesintileri (14 Ağustos)
KCETAŞ, 14 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, Pınarbaşı, İncesu, Bünyan, Yahyalı, Sarız, Özvatan, Tomarza ve Develi'de olmak üzere 12 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 14 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde:
Bünyan
08:30 - 17:30: Büyüktuzhisar, Elbaşı mahalleleri.
09:00 - 11:00: Karakaya mahallesi.
Sarız
08:30 - 17:30: Günesen, Yeni mahalleleri.
11:00 - 16:00: Yeşilkent, Mollahüseyinler, Kurudere, Kemer, Dayoluk mahalleleri.
Pınarbaşı
08:30 - 11:30: Büyükkaramanlı mahallesi.
12:00 - 17:00: Büyükkaramanlı mahallesi.
Kocasinan
08:45 - 16:45: Yeşil mahallesi.
08:45 - 14:00: Hasancı mahallesi.
08:45 - 12:30: Ziyagökalp mahallesi.
09:00 - 12:00: Fevzioğlu mahallesi.
09:00 - 10:30: Uğurevler, Beyazşehir mahalleleri.
09:00 - 14:00: Kuşçu, Çevril mahalleleri.
09:00 - 12:30: Elmalı mahallesi.
09:30 - 15:30: Yuvalı mahallesi.
10:30 - 12:00: Beyazşehir, Uğurevler mahalleleri.
13:30 - 15:00: Cırgalan, Mimarsinan mahalleleri.
13:30 - 16:45: Yenidoğan, Ziyagökalp mahalleleri.
13:30 - 16:00: Düver, Elmalı, Himmetdede mahalleleri.
14:00 - 17:30: Hasancı mahallesi.
15:00 - 16:30: Cırgalan, Uğurevler mahalleleri.
Melikgazi
08:45 - 17:00: Hisarcık mahallesi.
09:00 - 10:00: Ağırnas, Mimarsinan, Fatih mahalleleri.
10:00 - 11:00: Ağırnas mahallesi.
10:30 - 12:00: Germir mahallesi.
11:00 - 12:00: Küçük Bürüngüz mahallesi.
13:30 - 14:30: Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Eğribucak mahalleleri.
14:30 - 15:30: Küçük Bürüngüz mahallesi.
15:30 - 16:30: Küçük Bürüngüz mahallesi.
Talas
09:00 - 13:00: Mevlana mahallesi.
10:30 - 12:30: Kuruköprü mahallesi.
13:00 - 15:00: Sakaltutan mahallesi.
16:00 - 17:00: Mevlana mahallesi.
İptal Edildi: Yukarı, Tablakaya, Reşadiye mahallelerinde 09:00 - 16:30 arası kesinti olmayacak.
Özvatan
09:00 - 12:00: Yeni, Alparslan mahalleleri.
Develi
09:00 - 17:00: Saraycık mahallesi.
İncesu
09:00 - 13:00: Garipçe, Bahçesaray, Bahçelievler mahalleleri.
Yahyalı
09:30 - 17:00: Kapuzbaşı, Ulupınar mahalleleri.
Tomarza
09:30 - 12:30: Emiruşağı, Işıklar, Üçkonak, Arslantaş, Çanakpınar mahalleleri.
Hacılar
11:00 - 12:00: Karpuzsekisi mahallesi.
13:30 - 14:30: Beğendik mahallesi.
14:30 - 15:30: Beğendik mahallesi.
15:30 - 16:30: Beğendik, Sakarçiftliği mahalleleri.
İptal Edildi: Karpuzsekisi mahallesinde 10:00 - 11:00 arası kesinti olmayacak.