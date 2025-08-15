Kayseri elektrik kesintileri (15 Ağustos)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 15 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde:

Bünyan

Büyüktuzhisar ve Ekinciler mahalleleri: 08:30 - 17:30

Develi

Sarıkaya Mahallesi: 09:00 - 17:00

Felahiye / Özvatan

Silahtar ve Tuğlaşah mahalleleri: 08:00 - 10:00

Büyüktoraman İstiklal, Büyüktoraman Hürriyet ve Tuğlaşah mahalleleri: 10:00 - 16:00

Hacılar

Beğendik Mahallesi:

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:30 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30 - 16:30

Sakarçiftliği Mahallesi:

10:00 - 11:00

14:30 - 15:30

Yediağaç Mahallesi: 10:00 - 17:00

İncesu

Karakoyunlu, Yarım, Vali İhsan Aras ve Semerkent mahalleleri: 08:45 - 14:00

Garipçe, Bahçesaray ve Bahçelievler mahalleleri: 09:00 - 17:00

Yarım ve Vali İhsan Aras mahalleleri: 14:00 - 17:30

Kocasinan

Sahabiye Mahallesi:

09:00 - 10:30

10:30 - 12:00

13:30 - 15:00

15:00 - 16:30

Fevzi Çakmak Mahallesi:

09:00 - 10:30

10:30 - 12:00

15:00 - 16:30

Kalkancık Mahallesi: 09:00 - 17:00

Mahzemin Mahallesi: 09:30 - 16:45

Kuşçu Mahallesi:

12:01 - 13:30

14:00 - 16:00

16:00 - 17:30

Çevril Mahallesi: 14:00 - 16:00

Melikgazi

Kıranardı ve Erenköy mahalleleri: 08:45 - 17:00

Küçük Bürüngüz ve Turan mahalleleri: 09:00 - 10:00

Erenköy Mahallesi: 09:00 - 11:00

Küçük Bürüngüz ve Subaşı mahalleleri: 10:00 - 11:00

Subaşı ve Büyük Bürüngüz mahalleleri: 11:00 - 12:00

Turan Mahallesi:

13:30 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30 - 16:30

Pınarbaşı

Büyükkaramanlı Mahallesi: 08:30 - 17:00

Artmak, Elmalı, Kadılı, Kızılören, Hasırcı ve Alagazili mahalleleri: 09:00 - 17:00

Sarız

Bahçeli ve Kızılpınar mahalleleri: 08:30 - 17:30

Günesen, Yeni, Kuşçu ve Çatalpınar mahalleleri: 10:30 - 12:30

Talas

Yukarı, Tablakaya ve Reşadiye mahalleleri: 09:00 - 16:30

Tomarza

Kurtuluş ve Yeni mahalleleri: 09:00 - 17:00

Yahyalı

Gazibeyli ve Yenice mahalleleri: 09:00 - 12:00

Çubukharmanı Mahallesi: 10:10 - 17:00

Çubuklu ve Çiğilli mahalleleri: 14:00 - 15:00

Yeşilhisar

Ovaçiftlik Mahallesi: 09:00 - 12:00

Karacabey ve Gülbayır mahalleleri: 13:30 - 17:00