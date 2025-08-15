Kayseri elektrik kesintileri (15 Ağustos)

KCETAŞ, 15 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Yeşilhisar, Felahiye, Talas, Hacılar, Pınarbaşı, İncesu, Bünyan, Yahyalı, Sarız, Özvatan, Tomarza ve Develi'de olmak üzere 14 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Kayseri elektrik kesintileri (15 Ağustos)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 15 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde:
Bünyan
Büyüktuzhisar ve Ekinciler mahalleleri: 08:30 - 17:30
Develi
Sarıkaya Mahallesi: 09:00 - 17:00
Felahiye / Özvatan
Silahtar ve Tuğlaşah mahalleleri: 08:00 - 10:00
Büyüktoraman İstiklal, Büyüktoraman Hürriyet ve Tuğlaşah mahalleleri: 10:00 - 16:00
Hacılar
Beğendik Mahallesi:
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
Sakarçiftliği Mahallesi:
10:00 - 11:00
14:30 - 15:30
Yediağaç Mahallesi: 10:00 - 17:00
İncesu
Karakoyunlu, Yarım, Vali İhsan Aras ve Semerkent mahalleleri: 08:45 - 14:00
Garipçe, Bahçesaray ve Bahçelievler mahalleleri: 09:00 - 17:00
Yarım ve Vali İhsan Aras mahalleleri: 14:00 - 17:30
Kocasinan
Sahabiye Mahallesi:
09:00 - 10:30
10:30 - 12:00
13:30 - 15:00
15:00 - 16:30
Fevzi Çakmak Mahallesi:
09:00 - 10:30
10:30 - 12:00
15:00 - 16:30
Kalkancık Mahallesi: 09:00 - 17:00
Mahzemin Mahallesi: 09:30 - 16:45
Kuşçu Mahallesi:
12:01 - 13:30
14:00 - 16:00
16:00 - 17:30
Çevril Mahallesi: 14:00 - 16:00
Melikgazi
Kıranardı ve Erenköy mahalleleri: 08:45 - 17:00
Küçük Bürüngüz ve Turan mahalleleri: 09:00 - 10:00
Erenköy Mahallesi: 09:00 - 11:00
Küçük Bürüngüz ve Subaşı mahalleleri: 10:00 - 11:00
Subaşı ve Büyük Bürüngüz mahalleleri: 11:00 - 12:00
Turan Mahallesi:
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
Pınarbaşı
Büyükkaramanlı Mahallesi: 08:30 - 17:00
Artmak, Elmalı, Kadılı, Kızılören, Hasırcı ve Alagazili mahalleleri: 09:00 - 17:00
Sarız
Bahçeli ve Kızılpınar mahalleleri: 08:30 - 17:30
Günesen, Yeni, Kuşçu ve Çatalpınar mahalleleri: 10:30 - 12:30
Talas
Yukarı, Tablakaya ve Reşadiye mahalleleri: 09:00 - 16:30
Tomarza
Kurtuluş ve Yeni mahalleleri: 09:00 - 17:00
Yahyalı
Gazibeyli ve Yenice mahalleleri: 09:00 - 12:00
Çubukharmanı Mahallesi: 10:10 - 17:00
Çubuklu ve Çiğilli mahalleleri: 14:00 - 15:00
Yeşilhisar
Ovaçiftlik Mahallesi: 09:00 - 12:00
Karacabey ve Gülbayır mahalleleri: 13:30 - 17:00

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de hafta sonu rotası: Sultan Sazlığı
Kayseri’de hafta sonu rotası: Sultan Sazlığı
Polis ekipleri 26 adet fişek ele geçirdi
Polis ekipleri 26 adet fişek ele geçirdi
AK Partili Çopuroğlu, 'Teşkilatımızın gücünü sahada hissettiriyoruz'
AK Partili Çopuroğlu, “Teşkilatımızın gücünü sahada hissettiriyoruz”
Kayseri elektrik kesintileri (15 Ağustos)
Kayseri elektrik kesintileri (15 Ağustos)
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Lig bizim için yeni başlıyor
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Lig bizim için yeni başlıyor
İYİ Partili Yücel: 'Artık Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bile Türkiye'de tatil yapmıyor'
İYİ Partili Yücel: “Artık Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bile Türkiye'de tatil yapmıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!