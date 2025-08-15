Kayseri elektrik kesintileri (15 Ağustos)
KCETAŞ, 15 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Yeşilhisar, Felahiye, Talas, Hacılar, Pınarbaşı, İncesu, Bünyan, Yahyalı, Sarız, Özvatan, Tomarza ve Develi'de olmak üzere 14 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 15 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde:
Bünyan
Büyüktuzhisar ve Ekinciler mahalleleri: 08:30 - 17:30
Develi
Sarıkaya Mahallesi: 09:00 - 17:00
Felahiye / Özvatan
Silahtar ve Tuğlaşah mahalleleri: 08:00 - 10:00
Büyüktoraman İstiklal, Büyüktoraman Hürriyet ve Tuğlaşah mahalleleri: 10:00 - 16:00
Hacılar
Beğendik Mahallesi:
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
Sakarçiftliği Mahallesi:
10:00 - 11:00
14:30 - 15:30
Yediağaç Mahallesi: 10:00 - 17:00
İncesu
Karakoyunlu, Yarım, Vali İhsan Aras ve Semerkent mahalleleri: 08:45 - 14:00
Garipçe, Bahçesaray ve Bahçelievler mahalleleri: 09:00 - 17:00
Yarım ve Vali İhsan Aras mahalleleri: 14:00 - 17:30
Kocasinan
Sahabiye Mahallesi:
09:00 - 10:30
10:30 - 12:00
13:30 - 15:00
15:00 - 16:30
Fevzi Çakmak Mahallesi:
09:00 - 10:30
10:30 - 12:00
15:00 - 16:30
Kalkancık Mahallesi: 09:00 - 17:00
Mahzemin Mahallesi: 09:30 - 16:45
Kuşçu Mahallesi:
12:01 - 13:30
14:00 - 16:00
16:00 - 17:30
Çevril Mahallesi: 14:00 - 16:00
Melikgazi
Kıranardı ve Erenköy mahalleleri: 08:45 - 17:00
Küçük Bürüngüz ve Turan mahalleleri: 09:00 - 10:00
Erenköy Mahallesi: 09:00 - 11:00
Küçük Bürüngüz ve Subaşı mahalleleri: 10:00 - 11:00
Subaşı ve Büyük Bürüngüz mahalleleri: 11:00 - 12:00
Turan Mahallesi:
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
Pınarbaşı
Büyükkaramanlı Mahallesi: 08:30 - 17:00
Artmak, Elmalı, Kadılı, Kızılören, Hasırcı ve Alagazili mahalleleri: 09:00 - 17:00
Sarız
Bahçeli ve Kızılpınar mahalleleri: 08:30 - 17:30
Günesen, Yeni, Kuşçu ve Çatalpınar mahalleleri: 10:30 - 12:30
Talas
Yukarı, Tablakaya ve Reşadiye mahalleleri: 09:00 - 16:30
Tomarza
Kurtuluş ve Yeni mahalleleri: 09:00 - 17:00
Yahyalı
Gazibeyli ve Yenice mahalleleri: 09:00 - 12:00
Çubukharmanı Mahallesi: 10:10 - 17:00
Çubuklu ve Çiğilli mahalleleri: 14:00 - 15:00
Yeşilhisar
Ovaçiftlik Mahallesi: 09:00 - 12:00
Karacabey ve Gülbayır mahalleleri: 13:30 - 17:00