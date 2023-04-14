Kayseri, EMITT Fuarı'nda dünyaya tanıtılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte yürüttüğü müze yapımı, Soğanlı, Erdemli ve Koramaz vadilerinin turizme kazandırılma çalışmaları gibi kente artı değer katacak önemli çalışmalarının yanı sıra Kayseri’yi tüm dünyaya tanıtacak fuarlarda da boy gösteriyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Kayseri Valiliği, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Erciyes A.Ş. ile birlikte dünyanın 5 büyük turizm fuarı arasında yer alan ve 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda, kurduğu stantta Kayseri’yi tanıtıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda fuarda yer alan Erciyes A.Ş. kurduğu stantta dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olan, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan, Büyükkılıç’ın hayata geçirdiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile başta profesyonel futbol takımları olmak üzere birçok sporcunun gözdesi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi tüm yönleri ile EMITT’te boy gösteriyor.

KATILIMCILARA ERCİYES HAVASI YAŞATILIYOR

Stantta Erciyes’in ve bölgenin turizm zenginliklerini yurt içinden ve yurt dışından gelen turizm profesyonelleri ile buluşurken, katılımcılara adeta Erciyes havası da yaşatıyor.

Öte yandan stantta, Başkan Büyükkılıç’ın yoğun gayretleri ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alma başarısı gösteren Koramaz Vadisi de ziyaretçilere tanıtıyor.

Yine UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile kazı çalışmalarında önemli bir aşama kaydedilen Kültepe Kaniş-Karum, EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, kurduğu stantta dünyanın sayılı büyük şelalelerinden Kapuzbaşı Şelaleleri’ni, turizmin yeni gözdesi olacak Soğanlı Vadisi’ni, binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı’nı, yılkı atlarını ve pastırmasından sucuğuna, mantısından yağlamasına, nevzine tatlısından gilaburusuna kadar eşsiz lezzetlere sahip Kayseri mutfağını EMITT fuarında tanıtıyor.

Tüm değerleri ile Kayseri’nin tanıtıldığı stantlar ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

EMİTT’te 30’a yakın ülkeden 600’e yakın katılımcı yer alıyor. EMITT, zemin hazırladığı iş birlikleri ve satış anlaşmalarının yanı sıra Türkiye’nin tanıtımına doğrudan katkı sağlayıp, 26. kez sektör ile buluştu.