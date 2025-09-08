Kayseri Emniyet Müdürü Aydın'dan okulun ilk günü duygulandıran jest
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk gününde İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 7 Haziran 2016 tarihinde İstanbul'da şehit olan Polis Memuru Ramazan Kırboğa'nın çocukları Yusuf Kırboğa ve Ramazan Kırboğa'yı evlerinden alarak okullarındaki ilk derslerine bıraktı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz” denildi.