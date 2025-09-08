  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Emniyet Müdürü Aydın'dan okulun ilk günü duygulandıran jest

Kayseri Emniyet Müdürü Aydın'dan okulun ilk günü duygulandıran jest

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk gününde İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 7 Haziran 2016 tarihinde İstanbul'da şehit olan Polis Memuru Ramazan Kırboğa'nın çocukları Yusuf Kırboğa ve Ramazan Kırboğa'yı evlerinden alarak okullarındaki ilk derslerine bıraktı.

Kayseri Emniyet Müdürü Aydın'dan okulun ilk günü duygulandıran jest

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk gününde  Haziran 2016 tarihinde İstanbul’da şehit olan Polis Memuru Ramazan Kırboğa’nın çocukları Yusuf Kırboğa ve Ramazan Kırboğa’yı evlerinden alarak okullarındaki ilk derslerine bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

NNY Üniversitesi Kantininde 'Ahlaksızlık' iddialarına yalanlama : 'Geçmiş Döneme Ait!'
NNY Üniversitesi Kantininde 'Ahlaksızlık' iddialarına yalanlama : 'Geçmiş Döneme Ait!'
İYİ Partili Kılınç'tan ayetli tepki: 'Allah israf edenleri sevmez'
İYİ Partili Kılınç'tan ayetli tepki: 'Allah israf edenleri sevmez'
Kayseri Emniyet Müdürü Aydın'dan okulun ilk günü duygulandıran jest
Kayseri Emniyet Müdürü Aydın'dan okulun ilk günü duygulandıran jest
'Suça sürüklenen çocuk' ne anlama geliyor?
“Suça sürüklenen çocuk” ne anlama geliyor?
'Çocuğunuzun omzundaki çanta, vücut ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli'
“Çocuğunuzun omzundaki çanta, vücut ağırlığının yüzde 10’unu geçmemeli”
Murat Demirezen aktif futbol hayatını noktaladı
Murat Demirezen aktif futbol hayatını noktaladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!