Kayseri Emniyet Müdürlüğünde acı olay

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü binasından polis memuru ile tekniker arasında yaşanan tartışmada bir kişi öldü.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Ş.K. ile tekniker S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma bina içerisinde bulunan yangın merdiveninde devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis memuru Ş.K. ateş açtı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede tekniker S.S’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis memuru da meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Acı olay emniyeti yasa boğdu

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde yaşanan acı olay, çalışan emniyet mensuplarını yasa boğdu.