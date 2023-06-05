Kayseri Emniyet Spor Kulübü, 8 altın ve 3 gümüş madalya kazandı
İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi kapsamında, Kayseri Gençler İl Şampiyonasına 13 sporcuyla katılan Kayseri Emniyet Spor Kulübü, taekwondo müsabakalarında 8 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.
- 05.06.2023 19:17
- Güncelleme: 05.06.2023 19:17
- 29
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi kapsamında, 3-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Talas Kapalı Spor Salonu’nda ‘Kayseri Gençler İl Şampiyonası’ düzenlendi.
Kayseri Emniyet Spor Kulübü 13 sporcu ve 1 antrenör ile şampiyonaya katıldı. Taekwondo müsabakalarında sporcular; 8 birincilik, 3 ikincilik, derecesi elde ederek 8 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN