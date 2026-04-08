Kayseri Emniyet Teşkilatı Sendikası’ndan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Türk Polis Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Kayseri Emniyet Teşkilatı Sendikası İl Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi: “Türk Polis Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Kayseri Emniyet Teşkilatı Sendikası İl Başkanlığı olarak, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyoruz. Polislik mesleği, sadece bir kamu görevi değil; aynı zamanda büyük bir fedakarlık, sabır ve sorumluluk gerektiren kutsal bir vazifedir. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri’mizde de görev yapan emniyet personelimiz, canı pahasına toplumun güvenliğini sağlamakta, kamu düzenini korumakta ve vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamalarını temin etmektedir. Kayseri Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak bizler, teşkilat mensuplarımızın haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sosyal refahlarının artırılması adına var gücümüzle çalışmaktayız. Polislerimizin sadece görev başında değil, görev dışında da huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmeleri en büyük önceliklerimizdendir.”

Açıklamanın devamında ise, “Polis Haftası vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Görevi başında bulunan tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyoruz. Bu anlamlı haftanın, polis-halk ilişkilerinin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor; vatandaşlarımızın güvenliği için fedakarca görev yapan tüm polislerimize saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

