Kayseri emniyeti 2025 yılının ilk 9 ayını değerlendirdi
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın başkanlığında İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürlerinin katılımıyla 2025 yılı 9 aylık genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürlerinin katılımıyla 2025 yılı 9 aylık genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, şehir genelinde yürütülen asayiş, trafik, narkotik ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının yanı sıra yürütülen projeler, elde edilen başarılar gibi konular detaylı şekilde ele alındı.