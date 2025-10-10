Kayseri emniyeti 2025 yılının ilk 9 ayını değerlendirdi

  • Haberler
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın başkanlığında İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürlerinin katılımıyla 2025 yılı 9 aylık genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürlerinin katılımıyla 2025 yılı 9 aylık genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, şehir genelinde yürütülen asayiş, trafik, narkotik ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının yanı sıra yürütülen projeler, elde edilen başarılar gibi konular detaylı şekilde ele alındı.

