Kayseri Emniyeti Bayram Tedbirlerini Aldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla kent genelinde asayiş ve trafik tedbirlerini aldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, bayram boyunca polis sorumluluk bölgesinde 5 bin 903 trafik personeli ile 7 bin 724 asayiş personelinin görev yapacağı belirtildi. Ayrıca bin 840 trafik ekibi, bin 850 asayiş ekibi, 140 motorize ekip ve 10 dronun da sahada aktif olarak kullanılacağı ifade edildi.
Açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirler kapsamında toplam 13 bin 627 personel, 3 bin 690 ekip ve 140 motorize ekibin görev alacağı kaydedildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülere trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunarak, “Yolun sonu bayram olsun” mesajını paylaştı.

Haber Merkezi

