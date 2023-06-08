Kayseri Emniyeti hırsızlara göz açtırmadı:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 48 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 96’sı hırsızlık suçundan olmak üzere 288 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında; 58 bin 868 şahıs, 33 bin 373 araç sorgusu yapıldı. 96’sı hırsızlık suçundan toplam 288 aranan şahıs yakalanırken; 15 çalıntı/yakalamalı oto, 4 çalıntı motosiklet, 500 bin TL değerinde çalıntı malzeme, 17 tabanca, 15 tüfek, 861 gram narkotik madde ele geçirildi.

5’i suçüstü olmak üzere toplam 48 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 121 hırsızlık şüphelisi yakalandı.