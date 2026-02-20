  • Haberler
  • Kayseri Emniyeti ile MİT'in FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 70 kişiden 54'ü tutuklandı

MİT Başkanlığı ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalarda gözaltına alınan 70 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şahıstan 54'ü tutuklandı.

MİT Başkanlığı ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik 8 ay süren teknik fiziki takip ve dinleme sonucunda; 16.02.2026 tarihinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilirken 70 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.

19.02.2026 günü şüpheli şahısların tamamı Kayseri Adliyesi’ne sevk edilirken, çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hâkimliğince; 54 şüpheli şahıs tutuklandi ve 16 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

