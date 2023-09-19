Kayseri Emniyeti'nden düzensiz göçmen uygulaması: 720 kişi sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda 720 kişi sorgulandı

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  • 19.09.2023 18:09
  • Güncelleme: 19.09.2023 20:39
Kayseri Emniyeti'nden düzensiz göçmen uygulaması: 720 kişi sorgulandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan ‘Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’nda 720 kişi sorgulandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde 153 personel ve 48 ekiple 33 noktada eş zamanlı olarak uygulama yapıldı. Ekipler tarafından Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması çerçevesinde 308’i yabancı uyruklu olmak üzere 720 şahıs sorgulandı.

Öte yandan ekipler tarafından, 26 metruk bina, 18 umuma açık yer, 2 terminal ve 45 araç kontrol edildi.

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İHA

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