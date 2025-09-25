Kayseri Emniyeti'nden ERÜ'ye bilinçlendirici eğitim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi’nde bilinçlendirici standlar kurularak; siber suçlar, aile içi şiddetle mücadele, narkotik suçlar, dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmeleri olmak üzere kadar pek çok konuda bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerin bilinçlenmesini hedefleyen çalışmalarda, emniyet mensupları pratik örnekler ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verdi. Üniversite yetkilileri, programın öğrencilerin güvenli bir yaşam sürmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, katkılarından dolayı emniyet mensuplarına teşekkür etti.