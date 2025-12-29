Kayseri Emniyeti'nden yıl bilançosu: Çeşitli suçlardan 217 işletme mühürlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin bir yıl içerisinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda;

'Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlarından 33 şahsa işlem yapıldı. 375 şahsa fuhuştan idari işlem yapılarak 2 milyon 47 bin 192 lira idari para cezası uygulandı, işlemler kapsamında 87 ikamet ve oda mühürlendi.

'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan 41 kumar olayında 43 şahsa adli işlem yapıldı ve bu işlemler sonucunda bir milyon 507 bin 261 lira idari para cezası uygulandı ve 41 yer de mühürlendi.

Masaj salonlarına yapılan çalışmalar sonucunda 67 işletme denetlendi ve 60 salona idari işlem uygulandı, 6 masaj salonuna fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından yapılan adli işlemde 12 şahıs yakalandı, bunun yanı sıra masaj salonunda tespit edilen 20 yabancı uyruklu şahıs Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İlgili işlemler kapsamında 42 masaj salonu mühürlendi.

Umuma açık istirahat ve eğlenceli yerlerine yönelik yapılan çalışmalarda 293 iş yeri denetlendi ve denetlemeler sonucunda toplamda 22 milyon 567 bin 316 lira para cezası uygulandı ve ilgili işlemler kapsamında 47 işletme mühürlendi.

Bunun yanı sıra müstehcenlik olaylarıyla ilgili 55 operasyon gerçekleştirildi, bu operasyonlarda 67 şahıs gözaltına alınırken 12'si adli makamlarca tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 'müstehcenlik' suçundan 683 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

'Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' operasyonu kapsamında 6 şahsa adli işlem, 10 şahsa mağdur olarak işlem yapılırken operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs ise adli makamlarca tutuklandı.