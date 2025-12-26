Kayseri Emniyeti'nden yıl bilançosu: 'Kasten öldürme ve yaralama' olaylarının tamamı aydınlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bu yıl içerisinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda;

'Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama' olaylarının tamamı aydınlatıldı ve şüphelilerin tamamı yakalandı. Yakalanan 110 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve aralarından 54 şüpheli tutuklandı.

Bunun yanı sıra 2022'de Kayseri'de üç kişiyi öldürüp firar eden şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda Gürcistan'da olduğu tespit edildi ve hakkında 'kırmızı bülten' çıkartılarak gerekli makamlarca yakalanması sağlandı. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda gerçekleşmiş olan toplam 7 faili meçhul cinayet olayı da aydınlatılarak şüphelileri hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

Yürütülen soruşturmalar sonucunda ise 22 adet tabanca, 11 adet tüfek, 20 adet kesici/delici alet de ele geçirildi.