Kayseri Emniyeti uyuşturucu şebekesini çökertti
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 7 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı. 4'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen şahıslara yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Haklarında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan; G.E. (44), P.K. (44), İ.A. (40) ve E.Y. (32) tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.S. (31), İ.Ö. (35) ve M.Y. (42) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıladı.
Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 1 kilogram 895,34 gram narkotik madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suça konu 241 bin TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve 8 adet fişek ele geçirildi.