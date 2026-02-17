  • Haberler
  • Kayseri Emniyeti ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu: 70 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince ve MİT personellerince yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 70 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Başkanlığınca (MİT) yürütülen ortak çalışmalarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan CMK Madde 135 ve 140’a göre yapılan 8 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin illerinde tespit edilen adreslere 144 ekip, 676 personel ve Özel Harekat unsurlarının katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 70 hedef şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yapılan operasyonlar sonucunda; gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek ve çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

