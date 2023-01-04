Kayseri Emniyeti yeni yıla hızlı girdi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 132 şahıs yakalanırken, 60 şahıs da cezaevine sevk edildi.

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  • 04.01.2023 11:36
  • Güncelleme: 04.01.2023 12:09
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Kayseri Emniyeti yeni yıla hızlı girdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 132 şahıs yakalanırken, 60 şahıs da cezaevine sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 45’i hırsızlık olmak üzere kasten öldürme, silahla yağma, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, şantaj, silahla tehdit, görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama suçlarından toplam 132 şahıs yakalandı. Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 şahıs da yakalanarak cezaevine sevk edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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