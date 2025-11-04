Kayseri emniyetinden miniklere jest

Kayseri'de polis ekipleri 'gönüllü polislik' yapan minik Oğuz ve Ertuğrul'a jest yapmak amaçlı ekip aracıyla gezintiye çıkardı.

Kayseri emniyetinden miniklere jest

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘gönüllü polislik’ yapan ve görüntülerinin sosyal medyaya düştüğü minik Oğuz Meşe ve Ertuğrul Efe Polat’a jest yapmak amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, minikleri ekip aracıyla mahallelerinden alarak gezintiye çıkardı. Bunun yanı sıra çocukların hayallerine ortak olmaya, mutlulukları, huzur ve güvenlikleri için de çalışmalara devam edileceği belirtildi.

