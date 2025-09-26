Kayseri emniyetine 13 araç tahsis edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kayseri İlinin Emniyetini ve Huzurunu Geliştirme Derneği' tarafından alınan 13 araç tahsis edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne 13 araç, İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle teslim edildi. “Kayseri İlinin Emniyetini ve Huzurunu Geliştirme Derneği” tarafından alınan 13 aracın teslim törenine İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Müdür Yardımcıları ve emniyet mensupları katıldı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada: “Teşkilatımız adına derneğimize bağışta bulunan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür eder, mesai arkadaşlarımızın kazasız, belasız görev yapmalarını, yeni araçların teşkilatımıza ve şehrimize hayırlı olmasını dileriz. 2024 yılı içerisinde Müdürlüğümüz envanterinde bulunan araçlarımızın yaş ortalaması 14’ken bugün itibariyle 3.8’e düşürülmesinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz devletimize ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve güvenli hizmet verebilmek için bu ortalamayı yıl sonuna kadar 3’e düşürmektir. Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman devletimizin emrinde, milletimizin yanındayız” ifadelerinde bulunuldu.

