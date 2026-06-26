Kayseri, en çok üniversite bulunan şehirler arasında

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlendi. YKS’ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvuruda bulundu. 22 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinde açıklanacak sonuçlar öncesi üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar, şimdiden üniversiteler hakkında bilgi edinmeye başladı.

Türkiye’de 79’u özel olmak üzere 208 üniversite eğitim veriyor. En çok üniversite bulunan şehirlerin başında gelen İstanbul’da 59 üniversite bulunuyor. İstanbul’u, 23 üniversite ile Ankara, 10 üniversite ile İzmir takip ediyor. Konya ve Antalya’nın ise 5 üniversitesi bulunuyor.

KAYSERİ, EN ÇOK ÜNİVERSİTE BULUNAN ŞEHİRLER ARASINDA

Kayseri, 3’ü devlet, 1’i vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 4 üniversite ile en çok üniversite bulunan şehirler arasında yer aldı. Erciyes Üniversitesi, 41- 43 bin öğrencisi kapasitesi ile Kayseri'nin en büyük, Türkiye'nin ise sayılı araştırma üniversitelerinden biri. Kayseri Üniversitesi, 14 bin öğrenci kapasitesine sahip devlet üniversitesi olarak eğitim veriyor. Devlet üniversitesi olan Abdullah Gül Üniversitesi, 3 bin 500 öğrenci kapasitesine sahip. Son olarak şehirdeki tek vakıf üniversitesi olan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ise 2 bin 800 öğrenci kapasitesi ile öğrencilere hizmet veriyor