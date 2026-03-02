Kayseri, en ucuz su veren 2.Büyükşehir

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin 2025 yılı yatırımlarının değerlendirildiği ve 2026 yılında planlanan proje ve hizmetlerinin masaya yatırılarak yol haritasının ele alındığı değerlendirme ve istişare toplantısı düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında tüm iştirakleri ile birlikte Kayseri’ye hizmet noktasında çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken Büyükkılıç da hayata geçen yatırımlar ve planlanan projelere dair değerlendirme toplantılarına devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek 2025 yılı yatırımlarını değerlendiren ve 2026 yol haritasını ortaya koyan değerlendirme ve istişare toplantısı düzenledi.

Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, KASKi Genel Müdürü Yavuz Çağan, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarına teşekkür etti. Büyükkılıç, “Hayırlı işlere imza atmaya devam ediyoruz. KASKİ denilince akla elbette en uygun fiyata kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilen su ile birlikte yatırımlar gelir” dedi.

“30 Büyükşehir İçerisinde En Uygun Fiyata Su Veren İkinci Büyükşehir”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, 30 büyükşehir içerisinde meskenlere en uygun fiyata su veren ikinci büyükşehir olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, “O açıdan ekibimizi tebrik ediyorum. İnşallah bunun sürdürülebilirliğini sağlamak adına da mümkün olduğu kadar ek bir zam getirmeden su hizmetlerini sürdürmeyi amaçlayarak yatırımlarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdiğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, KASKİ’nin bütçesinin yüzde 60’a yakın oranını yatırıma harcayan ve bu alanda yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan bir hizmet anlayışı ortaya koyduğuna dikkat çekerek, “KASKİ, gerek atık suları ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda, gerek içme sularıyla ilgili, gerekse yağmur sularıyla ilgili yeni yatırımlara imza atan bir anlayış içerisinde çalışıyor. İhtiyacı önemseyen, bir kişi de olsa içme suyuyla o insanların buluşmasını mutlak sağlama yönünde irade gösteren, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle de hareket eden böyle bir yatırımcı kuruluşumuz. Değerli genel müdürümüzün şahsında, uyum içerisinde her kademedeki kardeşimize yapmış olduğu bu verimli ve yüz akı olan hizmetlerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yatırımdan Yatırıma, Hizmetten Hizmete Koşan Bir KASKİ’den Söz Ediyoruz”

2025 yılı yatırımları ve 2026 yılı planlamalarına dair değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“2025 yılında yapılan yatırımları tekrar hatırlayarak moralimiz arttı. 2026’da yatırımlara atacağımız imzalarla ilgili elbette ki kendimizi de mutlu hissederek, onları gözden geçirdik. İnşallah şehrimizin her tarafında yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan bir KASKİ’den söz ediyoruz. KASKİ, kendi imkânları ve ekiplerini en verimli şekilde işin içerisine dâhil ederek, abartılı ihalelere ya da israfa fırsat vermeden yatırımlarına imza atıyor.”

GES Projeleri ile Hedef; Enerji Bağımlılığı Azalan Bir KASKİ

Büyükkılıç, KASKİ tarafından sunulan hizmetlerde enerji konusunun önemine işaret ederek, “Neredeyse bütçesinin dörtte birine yakını enerji giderlerine ayrılıyor. Yatırımlar da ayrıca bir maliyet getiriyor. Bütün bunlarla birlikte enerji giderini karşılamak, kendi kendine yeten bir kurum olmasını sağlamak amacıyla da GES ve biyogaz projeleri ağırlıklı olmak üzere bu konularda da gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç’tan 60 Milyon Euroluk Hibe ile Kayseri’ye Dev Yatırım Vurgusu

KASKİ’nin mevcut atık su arıtma tesisini tüm donanım ve ekipmanlarıyla birlikte yenilediklerine de ayrı bir parantez açan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “25 yıl ileri biyolojik arıtma tesisi olarak istifade ettiğimiz ve yaklaşık 600 bin nüfusa hitap eden tesislerimizi tamamen yeniledik. Bu hizmetimizi almaya devam edeceğiz ama bütün bunların yanında şehrimiz gelişiyor, güzelleşiyor, nüfusumuz da 1 milyon 458 bin gibi bir rakama ulaştı. Böyle olunca 1,5 milyon nüfusa hitap edecek bir potansiyeli hayata geçirecek ikinci arıtma tesisimizi de 60 milyon euro gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mızın bizlere vermiş olduğu desteklerle İLBANK’ımızla yapmış olduğumuz protokol gereği, İslam Bankası’ndan aldığımız yüzde yüz hibe, yani şehrimize 3 milyar TL’lik bir yatırıma fırsat imkânı sağlandı. Muhtemelen ikinci altı ayda bu çalışmalar hızla başlar. Projemiz hazır ve gerekli ihale sürecini yürütüyoruz. Şehrimizi 2050 yılına kadar bu konularla ilgili hiçbir sıkıntı oluşturmadan geleceğe taşırız diye umuyor ve inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yağmur suları ile ilgili de kent genelinde sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini paylaşarak, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi ile ilgili deplase çalışmalarını da hayata geçirdiklerini söyledi.

“Bizim Felsefemizde Yakınmak Yok, Yekinmek Var”

Büyükkılıç, “Bizim felsefemizde yakınmak yok, yekinmek var. Şikâyet etmek yok, sorunları gidermek var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle nasıl ki yol medeniyet diyorsak su olmazsa olmaz ve su hayattır diyor, gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Nereden baksanız KASKİ anlatılacak gibi değil” sözleri ile KASKİ personeline teşekkür ederek daha güzel hizmetler yapmaları temennisinde bulundu.

Büyükkılıç’a, KASKİ’nin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası Takdim Edildi

KASKİ yerleşkesi içerisinde Veri Kurtarma Merkezi’ni hayata geçirdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Sayın genel müdürüm gurur tablomuza bir belge daha eklememize vesile oldu. Ekibi bir kez daha tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” dedi.

KASKİ ekibini tebrik ederken Büyükkılıç’a KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan tarafından KASKİ’nin almaya hak kazandığı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ve bayrağı takdim edildi.